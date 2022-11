La pesca del dattero diventa ‘reato ambientale’ Marevivo | sentenza storica

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Con ladello scorso 28 ottobre del Tribunale di Torre Annunziata, che arriva dopo quella datata marzo 2022 del Tribunale di Napoli, ladeldi mare. Secondo i giudici, infatti, ladeldi mare determina un gravissimo e devastante impatto all’intero ecosistema marino. Pertanto, la condotta dei frodatori del mare costituisce il reato di disastro ambientale con condanne fino a 6 anni, avendo potuto gli imputati usufruire di un terzo di sconto della pena per la scelta del rito abbreviato. Chidatteri di mare, quindi, risponderà del reato di disastro ambientale e chi li metterà in commercio risponderà del reato di ricettazione: condanna a 3 anni, sempre per riduzione di un ...

Risultato: nel periodo gennaio 2020 - dicembre 2021, l'Atlante documenta presunta attività dia strascico in 35 aree protetteMediterraneo , da parte di presumibilmente 305 pescherecci, per ...... secondo l'ultimo rapporto congiunto della Guardia costiera eDipartimentoministero dell'Agricoltura . Taccuino di Paolo Fanciulli con le coordinate delle infrazioni non sanzionate Le ...Mediterraneo, aree marine protette sì ma in molti casi solo sulla carta. In queste zone, dove la pesca a strascico è vietata, i pescherecci continuano ad entrare indisturbati per portare avanti la pro ...Con la sentenza dello scorso 28 ottobre del Tribunale di Torre Annunziata, che arriva dopo quella datata marzo 2022 del Tribunale di Napoli, la pesca del dattero di mare diventa ‘reato ambientale’. Se ...