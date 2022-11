La Listeria spaventa l' Italia | boom di controlli e aziende chiuse

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Quattordici tonnellate di alimenti sotto sequestro e 23. È questo l'esito deieffettuati in tuttadai Nas, di concerto con il ministero della Salute, a seguito dei recenti episodi di intossicazione daconnessi con il consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura. Sono state ispezionate 1.095di lavorazione e trasformazione di alimenti maggiormente esposti alla contaminazione dal batterio (wurstel, insaccati con stagionatura breve e prodotti simili), di prodotti caseari a limitata maturazione, nonchè di gastronomia con farcitura fresca (tramezzini, panini), confezionati per la fornitura alla Grande Distribuzione Organizzata e alle ditte di gestione dei distributori automatici. I carabinieri hanno accertato irregolarità in 335 ...