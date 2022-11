La grande fuga degli inserzionisti da Twitter

Leggi su agi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) AGI - Elon Musk potrebbe aver fissato a 8 dollari (non 20, come da dichiarazioni precedenti, e neanche 15) il prezzo dell'abbonamento premium di, la compagnia che la scorsa settimana ha rilevato per 44 miliardi. È quanto emerge da uno scambio che il tycoon ha avuto sulla piattaforma di microblogging con lo scrittore Stephen King. Mentre Musk cerca nuove risorse, proprio i big che garantivano pubblicità all'azienda si sono messi in attesa. Il primo in ordine di tempo è stata la compagnia automobilistica General Motors, che ha sospeso la sua attività di advertising sulla piattaforma fino a che non saranno chiare le policy in fatto di moderazione dei contenuti. Il fatto è che molte aziende temono di veder accostato il proprio nome a contenuti fuori controllo o scarsamente moderati: esattamente la filosofia che Musk vorrebbe portare sulla sua piattaforma. Oltre ...