La gonna con il buco di Letizia Ortiz buca lo schermo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo il look catastrofico di Meghan Markle della settimana passata, anchestupisce con un ensemble fuori dalle sue corde. Nonostante la silhouette classica e ormai collaudata, di una maglia basic emidi, c’è un dettaglio che nessuno si sarebbe aspettato. Un oblò, in gergo stilistico cut-out, proprio all’altezza del ginocchio, che lascia intravedere le ormai conosciute gambe muscolose e toniche della Regina. In o Out? Ecco tutti i dettagli del look “ritagliato” di. Il dettaglio di stile da vera esperta Il suo guardaroba è tra i più giovanili e ricercati del panorama royal. A differenza di Kate Middleton, sempre molto impostata e bon-ton,non ha paura di osare. Con bluse smanicate, orli sempre più corti e intriganti ...

