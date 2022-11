La festa abusiva con 400 ragazzi nel palazzetto dello sport | il sindaco chiama i carabinieri

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Venti euro per l'ingresso, balli in maschera fino all'alba: il party, però, era totalmente abusivo. Unacon 400provenienti da Torino e cittadine limitrofe, intenti a ballare musica da discoteca, è stata...

Ad attirare l'attenzione è stata la musica ad alto volume e alcuni cittadini hanno chiamato il sindaco Cannati che nulla sapeva di quella. Il primo cittadino ha telefonato ai carabinieri che, ...I partecipanti infatti avevano pagato 20 euro, pensando di passare tutta la notte a fare. Alcuni di loro probabilmente erano anche minorenni: le indagini sono tutt'ora in corso. A metà serata ...Avevano pagato 20 euro a testa per partecipare, è stato il sindaco a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine ...