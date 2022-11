La Chianina e Divino Sfuso presentano La Statica | la ciclostorica a km0 - Cosa Fare - lanazione it

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L'evento prevede un percorso di appena cinquanta metri in cui vivere valori e ristori delle classiche ...

Teletruria.it

L'evento prevede un percorso di appena cinquanta metri in cui vivere valori e ristori delle classiche ...L'evento prevede un percorso di appena cinquanta metri in cui vivere valori e ristori delle classiche ... La Chianina e Divino Sfuso presentano La Statica, la “ciclostorica a km0” Convivialità, divertimento e ristori per la prima edizione della ciclostorica La Statica. L’evento porta la firma dell’associazione La Chianina di Marciano della Chiana e del Divino Sfuso Team di Fire ...