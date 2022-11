La Campionaria chiude in bellezza | 70mila ingressi in 5 giorni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Bergamo. Tra le tante fiere del portfolio Promoberg, lasi conferma quella più partecipata e amata dalle famiglie. La 43esima edizione della manifestazione multisettoriale ha calato il sipario come da tradizione nel tardo pomeriggio della festa di Ognissanti, registrando nell’arco delle cinque giornate di apertura un’ottima risposta del pubblico: ben settantamila le persone (nella quasi totalità nuclei familiari, dai più piccoli ai nonni) arrivate al polo fieristico di via Lunga da tutta la Bergamasca e dalle province limitrofe, in netto aumento rispetto allo scorso anno, quando erano comunque arrivate in fiera 55mila persone. Tra le protagoniste della giornata di chiusura della, anche le giocatrici della Volley Bergamo 1991, la squadra di pallavolo che milita in A1: Giada Cecchetto, Giorgia Frosini, Bozana Butigan ed Emma ...