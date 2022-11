La bandiera grigiorossa Cesini compie 74 anni

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ladel calcio grigiorosso74. Lucianoè infatti nato il 1 novembre 1948 a Piadena (Cr). Per tutta la carriera ha militato nelle fila della Cremonese, con cui ha conquistato la promozione in serie B nella stagione 1976/77 e 2 dalla D alla C (1967/68 e 1970/71). Da allenatore – sempre alla Cremonese – ha conquistato la coppa Italia “Primavera” edizione 1987. Pluripresente nella storia del club grigiorosso, ha sommato in match di campionato, tra B e C e D, 419 presenze e 4 reti, tutte nella medesima stagione, in C 1975/76. (@footballdata) Fonte articolo e foto: www.uscremonese.it/ seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.