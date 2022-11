Kvaratskhelia | il gesto di rispetto che in pochi hanno notato -VIDEO

(Di mercoledì 2 novembre 2022), asso georgiano del Napoli, protagonista di un bellissimoad Anfield durante la sfida con il Liverpool. Abbiamo ormai imparato a conosceredentro il terreno di gioco ma il georgiano dà saggio della propria classe con unda applausi anche all’esterno del rettangolo verde. Ildidiad Anfield Il giornalista Peppe Annarumma immortala con unil comportamento tenuto dal campione georgiano nel tunnel di Anfield Road al momento di entrare in campo prima del fischio d’inizio del match.si accorge in extremis che sta per calpestare lo stemma del Liverpool: il giocatore del Napoli però lo scarta di lato per poi aggirarlo quasi in segno di venerazione. Stessa ...

... Politano,e Olivera, hanno fatto attenzione a non calpestare il logo del Liverpool presente per terra, mostrando rispetto per il club che li ospitava. Undi classe sublime che ...... soprattutto con. Il georgiano aveva tutti i riflettori puntati su di sé e non ha, ... Ma non solo: il 21enne di Tbilisi ha emozionato tutti, tra addetti ai lavori e tifosi, con un...il georgiano Kvaratskhelia. Il calciatore aveva tutti i riflettori puntati su di sé e non ha tradito le attese nonostante una prova non del tutto esaltante. Il 21enne di Tbilisi ha emozionato tutti, ...Su un rigore per gli azzurri, Kvaratskhelia fa cenno ad Osimhen di tirare il penalty, ma quest’ultimo, generosamente, gli cede il pallone facendosi da parte e concedendogli la gioia. Un gesto che ...