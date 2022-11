Klopp sicuro su Kvaratskhelia | “Si può fermare solo così”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il Napoli di Luciano Spalletti perde la prima partita di questa campagna trionfale in UEFA Champions League per 2-0 ad Anfield, contro il Liverpool di Jurgen, grazie alle marcature di Salah e Nunez, entrambi i gol sono stati siglati sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in seguito a due incertezze di Meret. Le dichiarazioni dell’allenatore del Liverpool Durante il post-partita di Liverpool-Napoli è intervenuto in conferenza l’allenatore dei Reds, di seguito le sue dichiarazioni: Sul duello che ha animato la fascia destra durante tutta la partita: “Kvara e Arnold sono ottimi giocatori entrambi. Kvara è un bravo ragazzo, molto veloce e bisogna essere bravi a fermarlo come ha fatto Arnold.” Sul mancato primo posto: “Il Napoli ha meritato di arrivare primo. Forse abbiamo dato una mano al Napoli con la sconfitta del Maradona, gli abbiamo dato fiducia ...

, fiducioso nel suo Napoli , ma anche cauto nel giudicare le potenzialità del Liverpool . Così ...ai giornalisti Spalletti ha risposto da tecnico navigato ai complimenti del collega Jurgen, ...non dubita del carattere della sua squadra. "Non smetteremo di lottare, il mio compito non è ... Dila voglia di lottare non manca".Liverpool, aria d'addio per Jurgen Klopp L'agente del tecnico tedesco dei Reds rassicura sul futuro dell'allenatore.Mai come oggi il Liverpool di Jurgen Klopp appare in crisi e, forse, addirittura alla fine di un ciclo. Proviamo a capire quali sono i motivi della crisi.