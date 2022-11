(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il tecnico del Liverpool,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di BT Sport dopo il pareggio riportato in casa contro il Napoli. “Mi è piaciuto il match. Mipiaciutogol. Abbiamo mostrato una reazione davvero buona. Essere compatti fa la differenza. Considerando quello che può fare il Napoli, è stato davvero un bel momento. I ragazzi hanno giocato davvero una bella. Ho visto coraggio e coraggio stasera: 15 punti in questo gruppo sono assolutamente folli considerando l’inizio. Sono stato davvero contento della performance. Bisognava essere compatti, sono una squadra di calcio. Non abbiamo avuto pazienza all’andata. Stasera è andata molto meglio, sono davvero felice. Curtis Jones ha giocato davvero bene stasera, andando avanti e sulla difensiva. Ha fatto ...

IlNapolista

L'idea però non èper niente a Jurgen. Il tecnico del Liverpool ha reagito così: "Negli sport americani, i giocatori godono di una pausa di 4 mesi durante l'anno, quando Boehly ...Un'idea questa che non èa Jurgen, allenatore del Liverpool. "Mi chiami quando trova la data per fare un All Star Game " ha risposto a distanza il tedesco - . Si dimentica che negli ... Klopp: «Mi è piaciuta la partita, mi sarebbe piaciuta anche senza gol» - ilNapolista Jürgen Klopp non ha alcuna intenzione di concludere presto la sua avventura al Liverpool al termine di questa stagione. A chiarire la posizione dell'allenatore tedesco, ...Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato durante il pre partita di Liverpool-Napoli, ultima giornata dei gironi di Champions. “Fanno piacere i complimenti di Marotta. Anche se tro ...