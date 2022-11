Kessie | infortunio in Champions League e lacrime VIDEO

Commenta per primo Brutte notizie in casa Barcellona . Durante l'ultima, ininfluente, gara di Champions con il Viktoria Plzen , si è fermato Franck. Al 68' l'ex Milan ha accusato un problema muscolare e, molto dolorante, ha chiesto il cambio. Per il centrocampista uno stop che potrebbe essere lungo vista la reazione del giocatore. Al suo ...E' un problema, si è fatto male al tendine del ginocchio. Peccato perché fino all'aveva fatto una gran partita', ha concluso Xavi.Serata storta per Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ex Milan, oggi al Barcellona, non sta passando un grande momento ...Brutte notizie in casa Barcellona. Durante l'ultima, ininfluente, gara di Champions con il Viktoria Plzen, si è fermato Franck Kessie. Al 68' l'ex Milan ha accusato un problema e, molto ...