Juventus | serata horror | il primo tempo finisce nei libri di storia

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Un vero e proprio incubo; non si può descrivere in maniera diversa laChampions dellacon unda record. Si può parlare di Halloween anticipato per lache, in casa, del Benfica perde quattro a tre (punteggio bugiardo considerando l’andamento del match nei primi settantacinque minuti) ed esce dalla Champions. Contro il PSG, all’ultima giornata, bisognerà difendere il terzo posto per andare a fare gli spareggi di Europa League ed evitare l’ultimo posto in un girone che laavrebbe, ovviamente, voluto passare. Le tante assenze hanno sicuramente pesato ma non ci si può attaccare agli infortunati per giustificare una sola vittoria in cinque partite. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e cercare, in ogni modo, di qualificarsi alla prossima Champions ...