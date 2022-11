Juventus-PSG | Champions League | probabili formazioni e diretta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Questa sera alle 21, all’Allianz Stadium di Torino, si chiude l’avventura stagionale indellache ospita il PSG. I bianconeri, certi dell’esclusione dalla fase ad eliminazione, hanno comunque bisogno di un successo per assicurarsi un posto in Europa. Andiamo dunque a vedere le ultime sullee sullatelevisiva di-PSG. Il momento della(Photo credits:).Che sia fuori dagli ottavi o meno poco importa, laha comunque una necessità assoluta di ottenere i tre punti contro il PSG. In primo luogo per il morale e per dare un seguito ai tre successi consecutivi del campionato. In secondo ...