Juventus | il dj set di Lil C allo Stadium per la sfida al PSG

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Unadi enorme fascino e un Allianzsold out. Anche in occasione di-Paris Saint-Germain l’impianto bianconero è pronto ad accogliere il pubblico. A partire dall’apertura dei cancelli, come sempre, saranno tante le attività ludiche per i tifosi e non mancherà la magia dello spettacolo di luci che renderà ancora più speciale la L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

C'è Ducoli in campo nel sestetto Fumara del terzo: per lei arriva l'ace del 5 - 2, VTB si gioca ... Penazzi - Alberti Precedente Serie A - Lavince a Lecce con il gol decisivo del ...D AlmaFano di ciclismo insieme a tanti piccoli amiche e amici, che dovranno portare la ... Dalle 20,30 Djdi Matteo Petrelli in Piazza Madre Teresa di Calcutta.15:28 - A CENTROCAMPO TORNA LOCATELLI - Questa sera nel centrocampo della Juventus tornerà Manuel Locatelli. 13:20 - PROBLEMA PER KEAN - Moise Kean ha riportato un ...Serata di gala all'Allianz Stadium per Juventus-PSG: i tifosi saranno allietati dal dj set di Lil' C e potranno vincere tanti premi esclusivi. L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League ...