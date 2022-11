Juventus | emergenza senza fine | si ferma un altro attaccante

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Max Allegri deve fare i conti con tantissime assenze in vista della partita di Champions League contro il Psg: si èto unPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non c’è pace per lae Massimiliano Allegri. La squadra bianconera, dopo la vittoria in campionato a Lecce, affronterà stasera il Psg Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

TUTTO mercato WEB

Il fattore infermeria continua a pesare come un macigno sull'economia juventina . E dopo il sovraccarico muscolare che impedirà a Pogba di disputare i prossimi Mondiali, contro il Psg Allegri deve ...Continua l'infortuni in casa. Problema anche per Kean che salterà la gara contro il PSG e va ad aggiungersi alla lunghissima lista degli indisponibili. Questo il comunicato del club ... Juventus, emergenza senza fine: stasera Allegri non potrà contare su Moise Kean Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, si è espresso in merito ai nuovi talenti del vivaio Juventus e sulla preparazione atletica ...Max Allegri deve fare i conti con tantissime assenze in vista della partita di Champions League contro il Psg: si è fermato un altro attaccante ...