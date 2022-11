Juve | senti Potter | 'Zakaria deluso al Chelsea ma' VIDEO

Calciomercato.com

Cuadrado e il rinnovo con laE proprio di futuro parla Cuadrado: "Io mi metto a disposizione ... Quando sei abituato a essere un giocatore importante,responsabilità. A volte le cose non ...... rappresentare lo spogliatoio bianconero alla vigilia di- Psg. PARTITA - 'Penso che una ... quando le cose vanno malela responsabilità e ci si dimentica delle cose buone che vengono fatte. ... Juve, senti il papà di Fagioli: 'Del Piero il primo mito, poi Dybala' Secondo alcune indiscrezioni, Di Maria avrebbe avuto alcune perplessità su come Allegri ha gestito il rientro dal suo primo infortunio estivo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...