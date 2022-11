Juve-PSG | tifosi scatenati | “Ma l’ha vista la palla?”

Galtier: "eliminata a causa delle tante assenze, noi dobbiamo vincere per ottenere il primo posto in classifica" Oltre a Sergio Ramos, per ilha parlato anche il tecnico Christophe Galtier. ...Commenta per primo L'allenatore della Juventus Primavera, Paolo Montero ha dichiarato al termine del 4 - 4 contro ilin Youth League : 'Con la giusta mentalità siamo al livello delle migliori d'Europa'.27' Ha pareggiato il Maccabi Haifa. Juve, in questo momento, all'ultimo posto del girone. 26' Rimessa dal fondo di Donnarumma: lunga verso Renato Sanches, anticipato da Alex ...Allegri a Mediaset: «Ottavi obiettivo mancato, prendiamoci l’Europa League». Le dichiarazioni del tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto anche ai microfoni di Mediaset per presentare Ju ...