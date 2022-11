Juve-Psg 1-2 | bianconeri di Allegri in Europa League

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Lantus viene sconfitta in casa 2-1 dal Paris Saint-Germain che si impone a Torino nella sesta e ultima giornata del Girone H di Champions. Il risultato non impedisce aididi consolarsi con la qualificazione all’: terzo posto con soli 3 punti nella classifica dopo un’avventura disastrosa, con 5 sconfitte in 6 partite. Solo la differenza reti permette alladi chiudere davanti al Maccabi Haifa nel gruppo che promuove Psg e Benfica agli ottavi di Champions. LA PARTITA – Lainizia con aggressività ma viene punita subito dal lampo di Mbappé. L’attaccante riceve da Messi, supera Gatti e spedisce il pallone in buca d’angolo: 0-1 al 13’. La, condizionata da una valanga ...

ko 1 - 2 colma comunque 3a e in Europa League con 'l'aiuto' del Benfica Un super gol di Mbappé porta avanti gli ospiti al 13',pari Bonucci (39') su assist Cuadrado. Mendes al 69' decide il ...Per un Leo Messi che ha ricevuto l'inattesa e spontanea ovazione dei tifosi della Juventus al momento della lettura delle formazioni prima della partita contro il, non si può dire che un'accoglienza simile sia stata riservata a Gianluigi Donnarumma.73' Kostic si coordina in modo particolarmente complicato: palla sul fondo. 71' Spinge nuovamente la Juventus. Ma in contropiede si rende pericoloso il PSG: Mbappè conduce per Messi, il cui sinistro a ...(Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images) Juve PSG: due giovani bianconeri all’esordio assoluto in Champions League in questo finale di partita allo Stadium Al minuto 88 nel ...