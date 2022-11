Juve - Inter a Doveri | Orsato per il derby di Roma e Mariani per Atalanta - Napoli | le designazioni

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ild'Italia torna per la quarta volta a Daniele, che è stato designato per il posticipo serale di domenica all'Allianz Stadium. Il 44enne di Volterra arbitra quindi nuovamente la sfida ...

I big match Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto: Orsato per il derby Roma - Lazio, Doveri per Juventus -, Mariani per Atalanta - Napoli: queste le principali designazioni per la prossima ...18.00ORSATO MELI " PERETTI IV: COLOMBO VAR: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSI JUVENTUS "h. 20.45DOVERI CARBONE " GIALLATINI IV: AYROLDI VAR: DI PAOLO AVAR: LONGO ...Sarà l'arbitro Daniele Doveri di Volterra a dirigere l'attesissimo derby d'Italia Juventus-Inter, in programma domenica prossima alle 20:45 all'Allianz Stadium. I precedenti con Doveri sorridono ai ...Questa sera calerà il sipario sulla stagione in champions league della Juventus. Una squadra piena di infortunati: da Vlahovic, a Bremer, da Di Maria a Pogba, fino a McKennie. Nell’ultima partita del ...