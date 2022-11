Juve in campo per blindare l’Europa League

Leggi su calcionews24

Laoggi ina Torino con il PSG: per la squadra di Allegri è categorico dover arrivare per lo meno terzi laoggi scende incon l'intenzione di garantirsi un posto in Europa, considerata ora l'obiettivo minimo da raggiungere dopo l'uscita ai gironi di Champions. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questo obiettivo diventa importante anche per il futuro di Allegri. Durante la lunga sosta la posizione del tecnico sarà valutata attentamente e per il tecnico sarebbe fondamentale mettere sul suo piatto della bilancia almeno la qualificazione ai sedicesimi di Europa.