Italiano | ' Fiorentina | niente calcoli Jovic? Ora ha un' altra faccia'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Vincere e sperare. Il programma viola è chiaro visto che ottenere i tre punti contro il Riga non basterà, in caso di contemporaneo successo del Basaksehir contro gli Hearts, per il primo posto del ...

Quarta Accanto ad, ecco Quarta, autore di un buon inizio di stagione. "Lo scorso anno dopo il covid non sono tornato bene, gli altri centrali stavano facendo grandi prestazioni ed era ...Vincenzo, da Riga in conferenza stampa, analizza il momento ...Al termine della sfida vinta per 7-1 dalla Fiorentina Femminile in Coppa Italia contro il Genoa, questa è l’analisi, ai siti ufficiali del club, della giocatrice Martina Zanoli: “Era importante ...Ultima sfida della Pool A per la formazione viola, in testa a pari punti con il Basaksehir ma penalizzata dalla peggiore differenza reti nello scontro diretto ...