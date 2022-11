Isabella Rauti | Giornata della vita nascente | depositato il ddl al Senato

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Un ddl per istituire la “”. A depositarlo, il 26 ottobre scorso, è stata la senatrice FdI, neo sottosegretaria alla Difesa nel Governo Meloni,. Il testo non risulta ancora disponibile, ma l’esponente di Fratelli d’Italia aveva presentato un ddl dallo stesso titolo anche nella scorsa legislatura. Il testo presentato nella scorsa legislatura puntava a prevedere che la Repubblica riconoscesse “il 25 marzo quale, al fine di promuovere la consapevolezza del valore socialematernità esolidarietà tra generazioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

