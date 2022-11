Inter | ottimismo per il rinnovo di Skriniar | Marotta | ' Spero entro il 13 novembre'

L'amministratore delegato si è detto ottimista sul rinnovo dello slovacco, l'obiettivo è arrivare alla fumata bianca prima del mondiale in ...... l'ora accelera Skriniar © LaPresseLe parole di ieri di Beppe Marotta hanno fatto intendere come si sia già sulla via giusta, quella dell'per il prolungamento del centrale slovacco. ...L’amministratore delegato si è detto ottimista sul rinnovo dello slovacco, l’obiettivo è arrivare alla fumata bianca prima del mondiale in Qatar ...Il faccia a faccia decisivo potrebbe arrivare già prima della partita contro la Juventus. L'Inter è pronta a chiudere la trattativa ...