Inter e Napoli sconfitte indolore | tutti i verdetti della serata di Champions League

(Di mercoledì 2 novembre 2022)appena conclusa dipercontro Bayern e Liverpoolappena conclusa dipercontro Bayern e Liverpool. GRUPPO A L’Ajax supera i Rangers in trasferta e chiude il girone al terzo che gli vale gli spareggi per l’Europa. Ilperde ad Anfield ma resta al primo posto in virtù dei gol segnati nello scontro diretto contro il Liverpool. GIRONE B Il Porto ...

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale. Guardate Bayern -e Liverpool -con commento in italiano QUI... in campo il, contro il Liverpool, e l'che affronta il Bayern MonacoSi chiude, trionfalmente, la fase a gironi della Champions League per ile per l'. Entrambe già ...Pavard e Choupo-Moting stendono un’Inter rimaneggiata, con ben sei titolari in panchina (Skriniar, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dzeko), e regala al Bayern Monaco ...Sarà un martedì primo novembre ricchissimo di eventi sportivi quello che vivremo oggi. Oltre all’immancabile sport americano con Gara-3 delle World Series di baseball e la NBA, saranno… Leggi ...