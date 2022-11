Inter | Calhanoglu sempre più decisivo | il piano per il rinnovo

...di firmare con l'a parametro zero. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento. Continua Hakan...... ha affidato ail ruolo di vice - Brozovic , ha trovato uno spazio importante per Mkhitaryan e ha motivato Lautaro e Dzeko nei momenti difficili. Oggi l'è una squadra consapevole, ...Decisi già anche primo e secondo posto, con il Bayern primo a15 punti e l’Inter seconda a 10. Lautaro e Bastoni diffidati: niente Bayern per non rischiare. Barcellona Inter Lautaro. Infatti, stando a ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...