Infortunio Kean | la Juve perde anche l’attaccante | le condizioni

: la Juve perde anche l'attaccante classe 2000. Le condizioni del giocatore nel comunicato del club Moisecostretto a fermarsi ai box. La Juventus, con un comunicato, ha diramato ...Doppia sorpresa tra i convocati di Allegri per il match serale col Psg: out, dentro Chiesa. Il primo ha avvertito un fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di ...un precedente...Prima chiamata per l'esterno bianconero, fermo dal 9 gennaio per la lesione al crociato. Allegri perde però Kean: l'attaccante è dolorante per un'infiammazione. A rischio anche per l'Inter, che domeni ...Diramata dal tecnico della Juventus, Max Allegri, la lista dei convocati per la sfida di questa sera all'Allianz Stadium contro il Psg per la sesta ...