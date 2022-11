Il Notiziario

...a contenere tutti gli amici e parenti di Michele Garruto per l'ultimo saluto al parrucchiere di 31 anni morto venerdì scorso in unstradale lungo la sp 31, al confine tra Saronno e......Laghetto e Rovello Porro) è stato stabilito che fosse la Procura di Busto Arsizio a dover ... La polemica sui ritardi Qui la cronaca dell'Chi era Michele Garruto, hairstylist vincitore ... Incidente a Ceriano Laghetto, auto contro autobus nel sottopasso della Saronno-Seregno Squadra che vince, non si cambia. Recita così un antico motto popolare. E sebbene il Club Tennis Ceriano lo scorso anno abbia solo sfiorato la promozione in Serie A1, è innegabile che abbia disputato ...CERIANO LAGHETTO – Incidente stradale ieri mattina in via Mazzini a Ceriano Laghetto: è successo alle 9 e sul posto sono accorsi polizia locale carabninieri ed una ambulanza, per soccorrere ...