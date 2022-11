Incentivi auto a batteria | aperte le prenotazioni per bonus statali fino a 7 500 euro

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Da mercoledì 2 novembre, sul sito del Mise dedicato agli eco, il pallino dei fondi per glisuelettriche e ibride è di nuovo verde. Dalle dieci di questa mattina, infatti, per le concessionarie è possibile prenotarsi e richiedere ilche, in questa nuova tranche di fondi, porta con sé alcune novità significative: in primis un incremento del 50% rispetto ai contributi già previsti, rivolto però esclusivamente ai cittadini con reddito inferiore a 30 mila; poi, la possibilità che a beneficiare dei nuovisiano non solo i privati ma anche le società di noleggio (che non facciano, però, car sharing). Questo significa che gliall’acquisto dei veicoli a batterie con emissioni di CO2a 20 g/km (quindi full ...

... e dovevamo tenere testa a tutti e in tutti i settori, perché le gare facevano pubblicità alle... Non servivano, abbiamo fatto del nostro meglio per vincere, pronti a consolarci a vicenda ...Dalle ore 10 del 2 novembre si aprono sulla piattaforma ecobonus.mise.gov le prenotazioni per i nuovidestinati all'acquisto dinon inquinanti fino a 60 g/km CO2, così come stabilito dal Dpcm adottato dal Governo su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Lo ...Da oggi, 2 novembre, è attiva la piattaforma per richiedere il nuovo ecobonus, rimodulato dal Dpcm dello scorso agosto che ha previsto un nuovo schema degli incentivi auto per la parte finale del 2022 ...Certo, in alcuni settori della componentistica auto bisognerà sforzarsi di trovare nuovi prodotti ... faticherà nella conversione e che andrà aiutato. Così come servono incentivi strutturali per ...