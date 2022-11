In moto ubriaco | con droga e senza assicurazione | rischia 10mila euro di multa

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFabriano (An) – Mega, oltre a una denuncia penale e una segnalazione per, per un centauro di 30 anni residente a Fabriano (Ancona), originario della Campania, sorpreso alla guida della propriacicletta con un tasso alcolemico superiore a un grammo su litro. Durante i controlli, i carabinieri hanno anche accertato che il mezzo era privo di(sanzione da 867), erarevisione (sanzione da 346). Inoltre ilciclista era in viaggio con la patente sospesa (compresa tra 2.046e 8.186). Dalla perquisizione personale, infine, è stato rinvenuto oltre un grammo e mezzo di hascisc. A conti fatti, per il ...

anteprima24.it

A 18 anni ero costantemente". La depressione ha sempre accompagnato Matthew Perry che, tra ... Ma non solo l'alcolismo: dopo un incidente su unad'acqua nel 1997 ha iniziato a fare uso di ...... lui era già, uno lo teneva e l'altro gliela versava in bocca". Ventricini racconta che ... Qualcuno di loro, un ragazzo con un giubbotto bianco, in un probabiledi ripensamento ha tentato ... In moto ubriaco, con droga e senza assicurazione: campano rischia 10mila euro di multa La 40enne è stata fermata da una pattuglia in evidente stato di ebbrezza: ha offerto 90 euro per evitare l'etilometro, poi ha aggredito a calci e pugni i militari ...Il centauro aveva un tasso alcolemico quasi quattro volte sopra il limite. Dodici multe, tre persone denunciate per guida sotto l'effetto di alcol: in tre tentano di fuggire ai controlli con un'invers ...