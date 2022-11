In Israele torna Netanyahu | boom dell' ultradestra

Una vittoria - se lo spoglio reale dei voti confermerà gli exit - che riporta al comando il più longevo premier della storia di, ancor più del padre della patria David Ben Gurion. Il voto ...... è la prima volta che un premiernel suo ruolo dopo esserne stato espulso e dopo un assedio ... Bibi resta il leader più votato dalla gente: la sua figura incarna l'epica resistenza diche ...La più alta affluenza alle urne da decenni in Israele riporta Benyamin Netanyahu al potere. La maggioranza a totale trazione di destra, che ha guidato in questo anno e qualche mese dall’opposizione, è ...Anche Israele, dopo l'Italia e la Danimarca. vira a destra per volontà popolare. Torna per l'ennesima volta alla ribalta Benyamin Netanihau, ma soprattutto colpisce il boom dell'ultradestra antiaraba.