In diretta la cerimonia di giuramento dei 39 sottosegretari del governo Meloni video

(Di mercoledì 2 novembre 2022) E’ in corso a Palazzo Chigi ladideidel. Presente la presidente del Consiglio Giorgia. Ilo alla presidenza, Alfredo Mantovani, al fianco della premier, ha appena letto la formula di, alla quale ihanno risposto con un “giuro”. I 39stanno firmando ora il verbale, subito dopo la sigla la stretta di mano con. L'articolo Secolo d'Italia.

Alle 11, a Palazzo Chigi, è prevista ladi giuramento dei sottosegretari del nuovo ...deprezza il valore delle opere" Il buongiorno di Mattia Feltri " I nonfascisti Aggiornamenti in... alle ore 11.00 a Palazzo Chigi, ladi giuramento dei 31 Sottosegretari del Governo Meloni tra cui vi sono 13 donne a ricoprire l'incarico. L'evento sarà trasmesso instreaming sul ...Dopo una giornata di stop in famiglia, seguita al Consiglio dei ministri e alla sua prima conferenza stampa da premier, Giorgia Meloni oggi chiude la partita delle nomine di governo con la cerimonia ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...