Immobile e il miracoloso recupero | ci sono spiragli per il derby

Quel minimo di speranze, se così si possono chiamare, esistono e resistono soltanto perché c'ècoinvolto, recordman di gol e spesso di rientri lampo. Stavolta non è detto che ci riesca, ...Fiato ancora sospeso per, che questa mattina si è presentato in Paideia per testare i progressi al bicipite ... Un possibile recupero, ma. L'intento del calciatore biancoceleste è ...Il bomber posta allenamenti, ha iniziato a correre prima. E conta i giorni: la partita contro la Roma sembra un sogno, ma lui ci crede più di tutti ...Ciro Immobile è il taumaturgo di se stesso, che abbia una miracolosa capacità di ripresa è certo, non è detto che stavolta basti. S’è messo in testa di provare un nuovo recupero prodigioso. Il primo ...