Ilary Blasi con un altro uomo dopo Totti | chi è il nuovo fidanzato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 2 novembre 2022)la separazione, Francescocontinuano ad essere al centro del clamore mediatico. Numerose, infatti, le vicende che li vedono protagonisti: prima la causa, tuttora in corso, anche per riappropriarsi dei propri beni (i rolex di lui e le borsette di lei che sembra siano rientrate), poi le foto dicon Noemi Bocchi ed ora, laè stata paparazzata in compagnia di un. Leggi anche:sceglie la casa dei sogni con Noemi Bocchi insieme alle figlie: le foto dell’attico di lussoha unamore? Come detto, la showgirl è stata paparazzata in compagnia di un. Le foto sono apparse su ...