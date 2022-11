Il XX congresso del Partito comunista cinese Una pietra miliare della storia cinese

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Si è appena concluso il Ventesimonazionale del(PCC), un incontro politico nel quale vengono stabilite le priorità generali del PCC e sono stati eletti i nuovi membri del Comitato Permanente del Politburo. Possiamo dunque valutare le prospettiveCina verso il futuro in termini economico-commerciali e quale sarà l’effetto sulla comunità imprenditoriale europea in Cina. Contesto Storico delNazionale IlNazionale del PCC si tiene ogni cinque anni nei mesi di ottobre o novembre nella Grande Sala del Popolo di Pechino. Il suo obiettivo principale è quello di rendere pubblici i cambiamenti ai vertici del PCC e di approvare formalmente eventuali modifiche alla Costituzione ...

