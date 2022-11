Il rientro dei medici No - vax | contestato in molte Regioni | in Lombardia provoca l' uscita di Letizia Moratti Correrà da sola?

NT+ Fisco

Il Lipsia vola agli ottavi grazie alle giocatesuoi attaccanti, che si scatenano nel secondo ... Lo Shakhtar soffre e punta su Mudryk per ribaltarla, il primo tempo finisce 0 - 1 ma alin ...'Si è rotto il rapporto di fiducia con il governatore Fontana, la sua azione non risponde più all'interessecittadini lombardi' Rientro dei cervelli, il cittadino extra Ue non deve dimostrare di avere una laurea L'ultima gestione del Covid sarebbe alla base delle dimissioni della vicepresidente e assessore al welfare. "Si è rotto il rapporto di fiducia con il governatore Fontana, la sua azione non risponde ...Di Margherita De Bac La Puglia continuerà a imporre l’obbligo di vaccinazione, forti polemiche dalla Campania. Le aziende si preparano a notificare il reintegro al personale e a organizzare il loro… L ...