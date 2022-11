Il racconto dei gemelli rapiti dagli alieni | Così abbiamo incontrato i rettiliani Ma il governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Si chiamano Philip e Ronald Kinsella, sonoomozigoti, hanno 52 anni, e vengono da Kempston, una cittadina di 20mila abitanti vicino a Cambridge, in Inghilterra. La loro storia? Nella loro vita affermano di aver avuto quattro incontri con degli ufo: il primo avvistamento risale a quando avevano tredici anni. Videro una sfera d'argento aleggiare nel cielo. Philip, uno scrittore, ha anche dichiarato di essere stato rapito nel 1989: “Ricordo di essermi seduto a casa mia e l'atmosfera è cambiata, è diventata statica”, ha raccontato al Sun, aggiungendo di essere stato esaminato da” a bordo di un'astronave. Nel '98, un altro incontro: i due videro uno strano oggetto a forma di piramide. Nel 2016 raccontarono di “tre oggetti bianchi che galleggiavano in aria”. “Ci deve essere un motivo per cui tutto ciò è successo a ...