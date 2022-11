Il Premio Caravella Tricolore alla Fondazione An | il 4 novembre alle 18 | l’elenco dei premiati

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Torna iledizione 2022, giuntosua VIII edizione. Appuntamento per tutti il 4ore 18. Torna il piacere di esserci e ritrovarsi ancora una volta sotto l’egida dellaAn, ad opera della sapiente regia di Domenico Gramazio, animatore del Cis e direttore di Realtà Nuova. Orami è una consuetudine per il mondo politico e umano della destra ritrovarsi nella “casa” ideale, il Salone dei Convegni di via della Scrofa, per premiare personalità note e meno note che nel mondo delle professioni, della cultura, della medicina, dell’arte, del giornalismo si sono differenziate per impegno, qualità e rigore professionale. Va da sé che ilquest’anno si tinge di nuovi colori. I ...