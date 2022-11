Globalist.it

"Dopo l'uccisione di un capo ultrà all'esterno del Meazza di Milano, quali iniziative intende intraprendere il ministro dell'Interno Matteoper garantire che frange violente di tifoseria ...Salvini, sui social e nelle interviste,: recuperare un miliardo sugli otto necessari per ... Su quest'ultimo punto, gli dà manforte proprio il suo ex capo di gabinetto del Viminale. ... Il Pd incalza Piantedosi: “Intervenga d’urgenza sugli ultras violenti che sono priorità più dei rave” I senatori del Pd Carlo Cottarelli e Simona Malpezzi, presidente dei senatori dem, con un'interrogazione urgente rivolta al capo del Viminale parlano del grave episodio di Inter e Sampdoria ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...