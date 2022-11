Il padre della bimba lanciata dalla finestra a Fisciano | “Me lo ha chiesto Dio”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Ho sentito la voce di Dio che mi che così mi diceva di fare e Dio l’ha salvata perché era tutto così scritto”. Sono le parole che l’avvocato Silverio Sica, in compagnia anche dell’avvocato Tommaso Amabile, ha riferito ai giornalisti uscendo dall’aula bunker del tribunale di Nocera Inferiore dove come un fiume in piena, anche se stordito, G.D.A, ilche ha lanciato la figliadel bagno al terzo piano dell’abitazione, ha raccontato quanto accaduto. La moglie andava e usciva dal bagno in cui stavano cambiando la piccola quando l’uomo ha deciso di lanciare la bambina, salva per miracolo dopo la caduta. Oggi il suo legale ha espresso serie preoccupazioni sul suo stato di salute che, nei giorni precedenti alla tragedia che si è consumata in ...