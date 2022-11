Il nuovo fidanzato di Nina Moric | chi è Carlo Galatà | “Ho ricominciato a vivere”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Una nuova fiamma per: la modella croata è tornata sotto i riflettori dopo la condivisione sui social di alcune foto qualche mese fa, che la vedono romanticamente abbracciata a un uomo di bella presenza.hanno trascorso insieme il weekend lungo qualche mese fa, immersi nella natura ai piedi dell’Etna. La nuova coppia ha cenato insieme in un celebre ristorante giapponese a Nicolosi, in provincia di Catania. I due hanno condiviso alcuni momenti del loro romantico weekend sui loro profili Instagram. Gli abbracci e baci affettuosi ripresi nelle foto non lasciano spazio a dubbi: tra i due c’è qualcosa di più dell’amicizia. Chi èdi...

... ha definito la chiusura per Diletta del capitolo dedicato a Giacomo Cavalli ,con il ... Poi il flirt con Cavalli e questo, folle ......che sui social ha raccontato come lei sia molto convinta su un'opzione mentre ilmolto ... invece, un recente post Instagram con le immagini della famiglia al completo in attesa del '...Una serata di Hallowen in pizzeria con il nuovo fidanzato, le telefonate al papà per rassicurarlo che avrebbe dormito fuori e sarebbe tornata la mattina seguente. Poi il… Leggi ...Micol infatti, è la sorella minore di Clizia Incorvaia ma anche l'ex fidanzata di Edoardo Donnamaria che si è avvicinato ad Antonella Fiordelisi. Ad un mese dall'inizio del GFVpi 7, Alfonso Signorini ...