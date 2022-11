Il monito del Papa | «Carriere | successi | titoli | guadagni | svanirà tutto in un attimo»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) «Fratelli e sorelle, alimentiamo l’attesa del Cielo, esercitiamoci nel desiderio del paradiso. Ci fa bene oggi chiederci se i nostri desideri hanno a che fare con il Cielo». Il, nel giorno in cui si commemorano i defunti, celebra messa nella Basilica Vaticana ricordando cardinali e vescovi morti nel corso dell’anno. Bergoglio mette in guardia: «Rischiamo di aspirare continuamente a cose che passano, di confondere i desideri con i bisogni, di anteporre le aspettative del mondo all’attesa di Dio. Ma perdere di vista ciò che conta per inseguire il vento sarebbe lo sbaglio più grande della vita». L’avvertimento diFrancesco Avverte il Pontefice: «Guardiamo in alto, perché siamo in cammino verso l’Alto, mentre le cose di quaggiù non andranno lassù: le migliori, i più grandi, i ...

