Il Milan vola agli ottavi di Champions | ecco quanto incassa

(Di mercoledì 2 novembre 2022)valgono– Missione compiuta per il, che ha battito il Salisburgo 4-0 nell’ultima partita valida per la fase a gironi della UEFALeague centrando glidella competizione, un traguardo che mancava dalla stagione 2013/14. Oltre al prestigio per il risultato sportivo, il club rossonero può sorridere anche sul L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il Real Madrid riesce a difendere il primo posto nel gruppo F di Champions League 2022/2023 eagli ottavi da testa di serie, seconda posizione per il Lipsia che con la vittoria ha evitato ..., ...Ilera andato sotto a inizio ripresa per il gol dell'austriaco Jano, poi Lazetic e Alesi - quarto gol in quattro partite - l'hanno ribaltata nel giro di due minuti, entrambe le reti sono ...Incredibile rimonta della Juve sul PSG nei minuti di recupero, ma non basta: Montero ai play-off di Youth League ...Il Milan stasera contro il Salisburgo spera di ripetere la mezza impresa di qualche anno fa nella fase a gironi di Champions League.