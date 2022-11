Il Milan torna agli ottavi di Champions dopo nove anni | 4-0 al Salisburgo

Ore 19:15 -Giroud, c'è Bennacer con Leao "Non bisogna avere paura" ha ribadito Tonali , uno ... che poi s'è rivolto agli austriaci: "Se s'aspettano uncome quello di Torino rimarranno ...Il tecnico rossonero per la sfida che andrà in scena alle 21 a San Siro non ha avuto dubbi ed ha scelto la miglior formazione con Giroud cheal centro dell'attacco.(4 - 2 - 3 - 1): ...MILANO (ITALPRESS) – Il Milan supera 4-0 un Salisburgo in partita solo per un tempo guadagnando il secondo posto che vale l’accesso agli ottavi di finale di Champions a 9 anni dall’ultima volta.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...