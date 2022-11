Il ko con il Liverpool fortifica il Napoli | per Klopp è il top | il discorso di Spalletti per scrivere la storia

... purtroppo, non per i suoi risultati sportivi (l'artistica è impegnata nei Mondiali a). La bufera che è scoppiata nella ritmicale rivelazioni delle ex Nazionali Nina Corradini e Anna ...Quella notte per lui fu un incubo calcistico che risolseun pianto disperato che provocò l'affetto e la comprensione dei suoi compagni che lo consolarono di ritorno a. L'incontro...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Contro il Liverpool per la prima volta Spalletti ha puntato su Ndombele accanto ad Anguissa con Zielinski in panchina ...