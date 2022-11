Il grande ritorno dei medici No vax negli ospedali | «Non siamo untori» Ma c’è chi li vuole fuori dai reparti

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ilgiorno è oggi. Da stamattina migliaia di Pec partiranno verso le caselle di posta dei sanitari No vax. Con lo stop all’obbligo vaccinale fissato per il primo novembre gli ordini professionali die infermieri dovranno comunicare agli interessati e alle Asl la revoca della sospensione dall’albo. Quanti? Diil ministro della Salute Orazio Schillaci ne ha contati circa 4 mila. Ma di questi la metà svolge la libera professione. Gli altri rientreranno in servizio. Diecimila sono invece gli infermieri e gli operatori sanitari precedentemente sospesi. Anche per loro si prospetta unin servizio con due mesi di anticipo. E mentre i colleghi regolarmente immunizzati consigliano di tenerli lontani dai pazienti fragili, c’è chi parla di «schiaffo» a chi si è vaccinato. E loro dicono che rientreranno ...