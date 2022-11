Il governo sottoscriva il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari | fermiamo l’escalation

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) È urgente che la parola pace diventi protagonista nel discorso pubblico. Come ci esorta a fare Papa Francesco, l’unica personalità che non si vergogna ad invocare il silenzio. Vale per la guerra in Ucraina scatenata dalla folle invasione russa, ma non solo: ci sono in corso conflitti armati in tutto il Pianeta che seminano morti e distruzioni. Dobbiamo tutti sentirci impegnati a sostenere le iniziative a favore della pace, che troppo spesso, invece, passano sotto silenzio, derise o schiacciate da una cultura sempre più muscolare o, se preferite, guerrafondaia. Pacifismo e nonviolenza sono parte del Dna dei Verdi, e sono valori che guardano al futuro, al miglioramento della convivenza tra le persone, alla tutela dell’ambiente che, come dicono i Verdi tedeschi, rappresenta il fondamento stesso della nostra esistenza. Sono valori capaci di ...