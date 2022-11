Il decreto anti - rave non sarà esteso a occupazioni e assembramenti | dice Piantedosi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Non si ferma la polemica per illegge contro iparty approvato dal governo Meloni nel primo consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. L'opposizione insorge contro l'esecutivo, ritenendo non solo la norma troppo restrittiva ma anche ambigua, perché, per esempio, potrebbe essere applicata anche agli...