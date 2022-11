Vanity Fair Italia

LE CONGRATULAZIONI DELLE ALTRE BELLISSIME - Poi per due anni Fabiola e Varela si amano, coltivando con discrezione la loro relazione, fino al messaggio condiviso affidato ai social: 'Dopo aver deciso ...Tra Diletta Leotta e Loris Karius ci sarebbe stato un vero e propriodiche avrebbe spinto velocemente entrambi a troncare i rispettivi rapporti con altre persone. La conduttrice di Dazn ha detto addio al modello Giacomo Cavalli , che solo lo scorso ... Il colpo di fulmine beauty: il nuovo profumo J'adore Fabiola Valentín e Mariana Varela si sono conosciute in un concorso di bellezza. Hanno reso pubblica la loro relazione soltanto alla vigilia del matrimonio, celebrato dopo due anni d'amore in incognit ...Dopo le foto esclusive su Chi della nuova coppia arrivano altre indiscrezioni dalla Germania Tra Diletta Leotta e Loris Karius ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine che avrebbe spinto ve ...