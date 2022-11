Il baubau della cancel culture e il mio immotivato complesso di superiorità

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) E se tutto quello di cui ho parlato negli ultimi anni fosse falso? Anzi: se tutto quello di cui ho parlato negli ultimi anni fossi stata io a farlo esistere, con le mie parole che, abile narratrice di fiabe che sono, hanno costruito mondi? È la tesi di Eve Fairbanks, sudafricana, che sul nuovo numero dell’Atlantic pubblica un articolo dal titolo Why wasn’t Ied?, la cui tesi è riassumibile in: poiché ho scritto un libro in cui ci sono voci nere e io sono bianca, e nessuno in casa editrice mi ha detto come osi?, e solo due giornalisti tra i molti che m’hanno intervistato me ne hanno chiesto conto, allora lave la siete inventata, e inventandovela finisce che la fate esistere, o che comunque vi comportate come se esistesse, quando non so se vi ho già detto che è tutta nella vostra immaginazione. So che i lettori qui ...